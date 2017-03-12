2017 03 12 16:26:47

У двох районах Полтавщини зняли карантин по чумі

У Котельві і в с. Климівка Карлівського району зняли карантин по африканській чумі свиней.

Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації з посиланням на рішення обласної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

У Котельві карантин по АЧС був встановлений з 27 січня, а в Карлівської районі – з 30 січня 2017 року.

Нагадаємо, раніше карантин по АЧС був знятий також у Великобагачанському та Шишацькому районах Полтавщини.