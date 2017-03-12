2017 03 12 16:26:47
У двох районах Полтавщини зняли карантин по чумі
У Котельві і в с. Климівка Карлівського району зняли карантин по африканській чумі свиней.
Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації з посиланням на рішення обласної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.
У Котельві карантин по АЧС був встановлений з 27 січня, а в Карлівської районі – з 30 січня 2017 року.
Нагадаємо, раніше карантин по АЧС був знятий також у Великобагачанському та Шишацькому районах Полтавщини.
Мітки: африканська чума•ачс•каратин•полтава
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