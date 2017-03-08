2017 03 08 12:31:38

У Чутове в ДТП загинув полтавець

За минулу добу на території області зареєстровано 6 небезпечних подій: 4 пожежі (1 чол. врятований), 2 ДТП (1 чол. загинув, 2 чол. травмовано).

Протягом останньої доби на території області сталися 2 дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких 1 людина загинула та 2 людини зазнали травм.

Згідно з повідомленням рятувальників, учора в селищі Чутове водій автомобіля «Інфініті», 1966 року народження, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-21099.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ-21099 загинув на місці пригоди, пасажирка автомобіля «Інфініті», 1967 року народження, отримала травми та госпіталізована до Чутівської ЦРЛ.