У будівлі «швидкої» у Полтаві влаштують енергоефективний фасад

Сьогодні відбулася робоча нарада представників Полтавської ОДА, підрядників та експлуатуючої організації на місці реконструкції будівлі швидкої допомоги у Полтаві (Дмітрієва, 6).

Основна мета наради — перевірити хід виконання робіт та оговорити проблемні питання. Так, на минулій зустрічі виникли питання до представників КП «Водоканал» (http://poltava.t o/project/2115/), оскільки лінія водопостачання потрапляла під новий вхід до будівлі. Наразі прийняли технічне рішення її перенести.

На сьогоднішній нараді у проекті вирішили використати касетний фасад. Одна з його головних переваг — надійність експлуатації. Як зазначив представник підрядника, найближчі 20 років працівникам «швидкої» можна буде не думати про це питання. Начальник Управління капітального будівництва Тимофій Голбан зазначив, що фасад буде набагато функціональнішим :

— Використання касетного фасаду значно покращить тепловий режим приміщень. Крім того, він простий у монтажі.

Питання, яке залишилося вирішити — перенесення вентиляційних каналів. Після реконструкції у будівлі з’явиться конференц-зала. І ці канали знаходитимуться прямо над нею. Крім того, на їх місці добудують приміщення. Тому проектант має прийняти рішення про перенесення.

Учасники наради задоволені ходом виконання робіт. Високо оцінює роботу на об’єкті і голова Полтавської ОДА Валерій Головко:

— Всі ми розуміємо важливість «швидкої». Чим кращі умови ми створимо для працівників цієї служби, тим оперативніше і ефективніше вона працюватиме. Тому я особисто контролюю всі етапи виконання робіт.

За ходом реставрації у будівлі «швидкої», як і за роботами на інших об’єктах УКБ можна слідкувати на порталі «Будуємо прозоро!» (http://zabudova. pl.ua/).

Нагадаємо, що роботи з реконструкції будівлі швидкої допомоги здійснює ТОВ ВКФ «СЕН». Об’єм фінансування проекту — 8 944 240 гривень.