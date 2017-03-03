2017 03 03 17:59:35

Третє березня 2017 року жителі села Балаклія Білоцерківської об’єднаної територіальної громади Великобагачанського району Полтавської області чекали з особливим нетерпінням.

Цей день запам’ятався мешканцям села не просто як сонячний, весняний день, але і як день відкриття Балакліївського навчально-виховного комплексу. Понад 10 років мешканці громади чекали цю подію.

Завдяки створенню у 2015 році Білоцерківської ОТГ та консолідованим зусиллям голови ради директорів Білоцерківської агропромислової групи В.В. Кордубана, Білоцерківського сільського голови І.В. Лещенко, генерального директора Білоцерківської агропромислової групи Р.В. Коваленка, заступника голови Білоцерківської сільської ради П.П. Рибальченко, начальника відділу бухгалтерської звітності та обліку-головного бухгалтера Білоцерківської сільської ради Яйчун О.І., начальника відділу освіти Ткачової Н.Г., їх наполегливості, принциповості та бажанням покращити якість освіти після проведеного капітального ремонту у відокремленому приміщенні місцевої школи гостинно відкрив двері дошкільний підрозділ навчально-виховного комплексу з новим сучасним обладнанням, новими меблями, новими іграшками.

Розділити радість з мешканцями громади та привітати їх з чудовою подією з подарунками завітала й директор Полтавського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» Ірина Балибіна.

«Садочок, який громада відкрила сьогодні – це найкраща інвестиція в майбутнє громади»,- наголосила вона.

Гості привітали дітей, їхніх батьків та колектив працівників НВК з отриманням затишного садочку та побажали всім добра, миру, злагоди та доброї долі.