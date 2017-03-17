2017 03 17 15:22:45

У АМКУ розглянуть порушення, що стосуються хлібу, який йде у навчальні заклади

Територіальне відділення розпочало розгляд справ за ознаками вчинення ТОВ «Полтавахліб-3», ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» та ТОВ «Бахмут-хліб» порушення у вигляді анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, які полягали у погодженій поведінці при проведенні управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради відкритих торгів на закупівлю хлібобулочних виробів.

Встановлено обставини і факти, які свідчать про те, що учасники торгів узгодили між собою умови участі у відкритих торгах, тобто порушили один із основних принципів проведення будь-яких процедур закупівлі – принципу участі на конкурентних засадах. Як наслідок, територіальне відділення розпочало відповідне розслідування. Так, на сьогодні у провадженні знаходяться дві справи, в яких фігурують троє суб’єктів: ТОВ «Полтавахліб-3», ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» та ТОВ «Бахмут-хліб».

Розслідування у справах триває.