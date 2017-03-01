2017 03 01 19:58:26

У 2017 році полтавці перерахували на потреби армії майже 19 мільйонів гривень військового збору

Як відомо, відповідно до законодавства з серпня 2014 року в Україні було запроваджено військовий збір. Тобто, починаючи з 3 серпня з доходів фізичних осіб утримується військовий збір за єдиною ставкою – 1,5% від об’єкта оподаткування.

Станом на 1 березня 2017 року на підтримку української армії від платників м. Полтави надійшло 18,8 мільйонів гривень військового збору, у тому числі у лютому – 10,1 млн. грн.

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві