2017 03 28 19:06:34

Цьогоріч вдвічі більше держслужбовців візьмуть участь у конкурсі «Кращий державний службовець»

Сьогодні заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації Микола Білокінь провів засідання організаційного комітету щодо першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних службовців ОДА у 2017 році.

Цей конкурс проводиться у три етапи. Перший етап організовує ОДА та РДА, другий – Міжрегіональне управління Нацдержслужби у Полтавській та Кіровоградській областях з питань державної служби, третій – Національне агентство України з питань державної служби. Про це повідомили у Полтавській ОДА.

Цього року конкурс проведуть у двох номінаціях: «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст». Від облдержадміністрації братимуть участь 42 держслужбовця, з яких 9 – у номінації «Кращий керівник», 33 – «Кращий спеціаліст». Минулого ж року від ОДА взяли участь лише 21 претендент.

Заплановано, що конкурс відбудеться 12 квітня на базі Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. А 11 квітня відбудеться тематичне навчання для претендентів.

Позитивною новиною для учасників конкурсу є те, що до Постанови КМУ «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» внесені деякі зміни. Зокрема, з цього року переможці та лауреати конкурсу користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Переможців Конкурсу у кожній номінації нагородять дипломом переможця та грошовою винагородою в сумі 20 тис. гривень. Ті, хто займе друге місце, отримають 10 тис. грн, третє та четверте – 5 тис. грн.

До участі у конкурсі не допускають тих, хто має дисциплінарні стягнення.