2017 03 20 22:53:24

Цієї весни в Полтаві висадять більше тисячі дерев та кущів

120 дерев та понад тисячу кущів планують цього року висадити в Полтаві.

Про це повідомляє прес-служба Полтавської міськради.

Всього в обласному центрі планують висадити 120 дерев та 1тис. 47кущів.

Окрім звичних полтавцям порід дерев лип, тополь, беріз та каштанів, місто прикрасять екзотичні – клен гіналла, бирючина, самшит.

У кожному районі міста з’явиться до 200 нових дерев та кущів.

Зокрема, найперше мають зеленити мають парк «Корпусний сад». Там висадять живу огорожу з грабів. На вулиці Залізній, від вул.Європейської до перинатального центру, з’являться берези, липи та горобина.

Всього планують зеленити 21 місце в Полтаві.