2017 03 30 22:43:55

Тренер «Голосу країни-7» Сергій Бабкін розповів, хто в його родині найбільший романтик

Тренер головного вокального проекту країни «Голос країни-7», а також люблячий чоловік і щасливий батько Сергій Бабкін дав ексклюзивне інтерв’ю журналу «Отдохни» і разом з дружиною Сніжаною, дочкою Веселиною і сином Артуром прикрасив обкладинку видання.

Лідер групи 5’Nizza зізнався, що на проекті «Голос країни-7» знайшов справжнього друга. Товариські стосунки у нього склалися з колегою по червоному кріслу Потапом:

«Як змінюється ставлення до людини, коли знайомишся з нею особисто, а не складаєш думку з чуток і новин з телевізора. Коли ми зустрілися з Олексієм, я його страшенно полюбив, ми з ним одразу потоваришували. Можемо сісти і чесно поговорити про що завгодно. Я їм захоплююся».

Окрім того, тренер проекту розповів про своє знайомство з дружиною, яка підкорила його серце з першого погляду, і про вінчання, яке відбулося вісім років тому в День Театру.

«Зараз я розумію, що Сергій – ідеал чоловіка для мене. Я таких не зустрічала ніколи і зараз не бачу. Він супер-уважний. Іноді скажеш щось, думаєш, він і не помітив, а він все чує і запам’ятовує», – каже дружина Сергія Сніжана.

Цікаво, що тренер «Голосу країни-7» відкрив свій рецепт сімейного щастя читачам журналу «Отдохни» і розповів, хто в їхній родині найбільший романтик:

«Я б назвав всю нашу сім’ю романтичною. Кожен з нас щедрий на подарунки, робить сюрпризи і любить дивувати. У «Голосі країни» про мене говорять «останній романтик», але я не вірю, що я останній! (Сміється.) Та й як не бути романтиком, якщо пишеш вірші, пісні? Я люблю робити подарунки і дружині, і діткам, закидати всю кімнату повітряними кульками. Рано-рано вранці заносиш їх в кімнату, щоб вони не шаруділи … », – розповідає Сергій.

«При цьому кульки завжди різних кольорів. На 8 березня були ніжні, пастельні кольори. На День народження Веселини були різнокольорові і яскраві», – продовжує Сніжана.

Більше про секрети виховання дітей, сімейний відпочинок і домашніх улюбленців Бабкіна читайте в свіжому випуску журналу «Отдохни».

Цієї неділі о 21.00 учасників «Голосу країни-7» і їх тренерів чекають вокальні «нокаути» в командах Тіни Кароль та Джамали.

Нагадаємо, проект «Голос країни» та «Голос.Діти» оголошує про старт кастингів на наступний сезон. Взяти участь можуть маленькі вокалісти віком від 7 до 14 років або дорослі старші 18 років. Заповнити анкету можна на сайті. Відкриті кастинги відбудуться 29-30 квітня, 13-14 травня, 20-21 травня в Києві (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1, павільйон №12), реєстрація з 10-00 до 17-00.