2017 03 24 16:05:25

Тренер «Голосу країни-7» Сергій Бабкін: «Мої діти – маленькі фанати Потапа»

У неділю, 26 березня, о 21:00 в проекті «Голос країни-7» на телеканалі «1+1» стартує новий етап – «нокаути», за результатами якого визначаться вокалісти, які пройшли до прямих ефірів.

Напередодні початку «нокаутів» тренер проекту Сергій Бабкін, якого колеги по червоним кріслам встигли охрестити останнім романтиком, в ексклюзивному інтерв’ю для журналу «Телескоп» розповів про тонкощі тренерської роботи, суперництво в його команді і сімейні недільні перегляди «Голосу країни-7».

«У мене найдружніша, яскрава і запальна команда, – ділиться Сергій Бабкін. – Думки на тему: «Я ось зроблю крутіше і тебе випереджу…» у моїх підопічних виключені. Ми цю ситуацію обговорили, коли я формував дуети для «вокальних баттлів», і серед учасників пішли такі розмови: «Ми тільки подружилися, так класно спілкувалися, а тепер нам потрібно буде конкурувати…». Я пояснив: «Ви товаришуєте – відмінно! Зробіть хорошу пісню разом, принесіть радість глядачам. Вони ж відразу відчують, що люди не змагаються, а кайфують і заряджають енергією інших!»

Також співак поділився, що для нього є найскладнішим в тренерській роботі:

«Найважче знайти єдине рішення, яке буде в однаковій мірі задовольняти обидві сторони – і мене, і учасника. Коли ми знаходимо точки дотику – це клас! Іноді не виходить, тоді ми продовжуємо обговорення».

Сергій Бабкін зізнався, що дружина Сніжана допомагає йому не тільки в творчій кар’єрі, але і в тренерській роботі.

«Сніжана – мій директор, мій друг, мій учитель, мій ангел, моя відьма, – з посмішкою розповідає тренер. – Я прошу у неї поради з будь-якого приводу – одягу, рими у віршах, музики … Вона завжди зі мною поруч. Ніхто не бачить, але насправді ми працюємо з учасниками проекту з нею разом постійно. Дружина – мій головний тренер».

Виявляється, вся родина Бабкіних щонеділі збирається біля екранів на перегляд чергового епізоду «Голосу країни», а діти Артур і Веселина обожнюють Потапа.

«Діти за «Голосом країни» постійно стежать. Їм подобаються всі учасники, вони дуже переживають, коли тренери не обирають кого-небудь. Якщо ми разом дивимося програму, Веська в емоціях мене питає: «Тато, ну чому ти не повертаєшся? Повертайся, так же гарно співає!» Із тренерів їм дуже подобається Потап. Вони його маленькі фанатики».

Нагадаємо, на етапі «нокаути», який стартує в проекті «Голос країни-7» цієї неділі о 21:00, учасники команд Сергія Бабкіна, Джамали, Потапа і Тіни Кароль будуть виступати на сцені з сольними номерами. Після виступу кожного з учасників тренер визначає, на який з чотирьох червоних стільців його посадити. В результаті, в кожній команді залишиться чотири вокаліста, які будуть боротися за перемогу в прямих ефірах.