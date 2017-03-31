ТОВ «Сільські традиції» остаточно призупинило роботу

Сьогодні відбулася підсумкова нарада щодо повного припинення діяльності свинокомплексу ТОВ «Сільські традиції» в Біликах. На якому так і не виконали усіх необхідних умов для продовження роботи.

Нараду зініціював голова Полтавської ОДА Валерій Головко. На неї завітав перший заступник голови облдержадміністр ації Роман Товстий, представники екологічних структур, голови місцевих рад та громадськість.

Розпочинаючи нараду Валерій Головко зауважив, що діяльність підприємства призупинена, як і обіцяли до 1 квітня усе поголів’я свиней з території комплексу вивезли.

— Я неодноразово наголошував на тому, що якщо підприємство не усуне екологічні порушення, воно призупинить свою діяльність. На жаль, так і сталось.

Підприємство так і не збудувало очисних споруд, хоча довгий час обіцяло це зробити.

— Це яскравий приклад для тих підприємств, які намагаються уникати виконання екологічних норм, — говорить Роман Товстий.

Присутні на нараді жителі Біликів висловили подяку керівництву області за припинення роботи свинокомплексу. Вони повідомили, що відтепер в селищі здоров’ю людей нічого не загрожує. Та висловили сподівання, що подібні підприємства в області не будуть працювати.

Валерій Головко зауважив, що цей випадок стане прикрим прикладом неправильної експлуатації підприємства. Ситуацію вдалося виправити цивілізовано. Підприємство зможе відновити роботу, але усунувши всі порушення, забезпечивши повноцінну очистку відходів та працюючи в межах закону.

Начальник Державної екологічної інспекції в Полтавській області Вадим Осипенко повідомив, що навіть на момент будівництва та введення в експлуатацію на підприємстві існував ряд порушень екологічних норм.

— На сьогоднішній день ми маємо судово-претензій ну роботу по «Сільських традиціях». Нещодавно в судовому апеляційному процесі задовольнили наш позов з приводу заподіяних підприємством збитків. Їх сума ̶ понад 3,5 мільйонів гривен, ̶ повідомив Вадим Осипенко.

Тепер «Сільським традиціям» залишається утилізувати усі відходи та привести до ладу свої території.

— Якщо підприємство в подальшому вирішить відновити свою діяльність, виконавши всі екологічні норми, обговоривши діяльність із громадою, забезпечить екологічну очистку відходів, то в подальшому зможе працювати, — говорить Валерій Головко.

На селі потрібні підприємства, оскільки це робочі місця та наповнення бюджету. Але їх діяльність в жодному випадку не має суперечити законодавству та екологічним нормам.

Прес-служба Полтавської ОДА