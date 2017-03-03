ТОВ «Полтавагаз збут» розширює мережу контактних точок
ТОВ «Полтавагаз збут» взяло курс на розширення комунікативних відносин з абонентами. Про це повідомили у прес-службі підприємства. Саме тому компанія активізувала роботу по відкриттю нових абонентських відділів.
Так, нещодавно свої двері для відвідувачів відкрив абонентський відділ служби реалізації природного газу та розрахунків у мікрорайоні «Левада», у приміщенні будівлі «ПриватБанк» по вулиці Чураївни, 5-а, що дуже зручно для мешканців мікрорайону.
Співіснування в одному приміщенні таких двох організацій з надання послуг є вигідним, адже у абонентському відділенні громадяни можуть укласти договір на газопостачання, зробити заміну абонентської книжки, отримати інформацію по особистому рахунку, а за крок, уже в касі «ПриватБанку» сплатити звірені рахунки за спожитий газ.
Загалом на всій території діяльності ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» нині діють 26 абонентських відділів.
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