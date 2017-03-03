2017 03 03 16:27:58

ТОВ «Полтавагаз збут» розширює мережу контактних точок

Так, нещодавно свої двері для відвідувачів відкрив абонентський відділ служби реалізації природного газу та розрахунків у мікрорайоні «Левада», у приміщенні будівлі «ПриватБанк» по вулиці Чураївни, 5-а, що дуже зручно для мешканців мікрорайону.

Співіснування в одному приміщенні таких двох організацій з надання послуг є вигідним, адже у абонентському відділенні громадяни можуть укласти договір на газопостачання, зробити заміну абонентської книжки, отримати інформацію по особистому рахунку, а за крок, уже в касі «ПриватБанку» сплатити звірені рахунки за спожитий газ.

Загалом на всій території діяльності ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» нині діють 26 абонентських відділів.