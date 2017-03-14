2017 03 14 17:01:01

ТОВ «Газоторгова компанія» оштрафоване за неподання інформації, необхідної для дослідження ринку

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України наклала штрафні санкції у розмірі 33983 грн. на товариство з обмеженою відповідальністю «Газоторгова компанія» за неподання інформації територіальному відділенню у встановлені законодавством строки.

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України досліджується ринок закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти на предмет дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції при проведенні у грудні 2016 року Виконавчим комітетом Полтавської міської ради процедури відкритих торгів при закупівлі природного газу комунальними установами м. Полтава.

Неподання інформації ТОВ «Газоторгова компанія» на вимогу територіального відділення у встановлені у вимозі головою територіального відділення строки створило перешкоди для проведення дослідження відповідного ринку та здійснення розгляду депутатського звернення, оскільки вказане дослідження проводилось також у зв’язку з розглядом звернення народного депутата України О.М. Кодоли щодо наявності можливих ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели чи можуть призвести до спотворення результатів торгів зі сторони учасників торгів при закупівлі природного газу, одним з яких є ТОВ «Газоторгова компанія».

Слід зазначити, що у сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції Антимонопольний комітет України має, зокрема, повноваження вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно–господарського управління і контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики.