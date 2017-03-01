2017 03 01 17:24:20

Територіальне відділення АМКУ надало рекомендації Українській універсальній біржі

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України надала рекомендації Українській універсальній біржі вжити заходів щодо усунення причин виникнення можливих ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції і умов, що їм сприяють, шляхом дотримання вимог Закону України «Про товарну біржу» в частині заборони купівлі – продажу товарів (контрактів) однією особою безпосередньо або через підставних осіб, що може мати вплив на динаміку цін при проведенні аукціону.

Територіальним відділенням здійснено розгляд заяви ТОВ «Мед фо Трейд» щодо недобросовісної конкуренції на аукціонах Української універсальної біржі під час проведення аукціонів з продажу необробленої деревини та порушення діючого законодавства учасниками аукціону, в межах компетенції територіального відділення.

Як встановило Територіальне відділення, під час проведення аукціону в окремих лотах беруть участь суб’єкти господарювання, які пов’язані відносинами контролю, тобто в розумінні абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» чинять вирішальний вплив на господарську діяльність один одного, тим самим усувають конкуренцію між собою під час участі в окремому лоті аукціону.

Дії Української універсальної біржі щодо допущення до участі в аукціоні по окремих лотах ТОВ «МД-Центр», ТОВ «Мікротехсервіс» , ТОВ «Мікротехсервіс Україна», ТОВ «Укрлісексперт» та ФОП Логунов С.В., що пов’язані відносинами контролю, можуть містити ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які могли призвести до усунення конкуренції під час проведення аукціону.