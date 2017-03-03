Територіальне відділення АМКУ надало рекомендації Хорольській міській раді щодо припинення бездіяльності, що містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Адміністративна колегія територіального відділення рекомендувала в порядку ст.14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Хорольській міській раді розглянути рекомендації та вжити необхідних заходів , про що повідомити територіальне відділення у 10-ти денний термін з дня їх отримання.
Полтавське територіальне відділення за результатами розгляду заяви ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» щодо надання послуг з центрального водовідведення, приймання стічних вод та оплати за надані послуги рекомендувала Хорольській міській раді вжити заходів щодо встановлення порядку надання послуги з централізованого водовідведення споживачам м. Хорол та розрахунків за надану послугу, забезпечення споживачів якісною послугою з централізованого водовідведення і недопущення застосування виконавцями комунальних послуг економічно необґрунтованих тарифів.
Слід зазначити, що рекомендації органів Антимонопольного комітету підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.
Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України
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