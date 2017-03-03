2017 03 03 14:48:50

Територіальне відділення АМКУ надало рекомендації Хорольській міській раді щодо припинення бездіяльності, що містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Адміністративна колегія територіального відділення рекомендувала в порядку ст.14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Хорольській міській раді розглянути рекомендації та вжити необхідних заходів , про що повідомити територіальне відділення у 10-ти денний термін з дня їх отримання.

Полтавське територіальне відділення за результатами розгляду заяви ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» щодо надання послуг з центрального водовідведення, приймання стічних вод та оплати за надані послуги рекомендувала Хорольській міській раді вжити заходів щодо встановлення порядку надання послуги з централізованого водовідведення споживачам м. Хорол та розрахунків за надану послугу, забезпечення споживачів якісною послугою з централізованого водовідведення і недопущення застосування виконавцями комунальних послуг економічно необґрунтованих тарифів.

Слід зазначити, що рекомендації органів Антимонопольного комітету підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.