2017 03 26 14:21:12

Терористи з “Градів” обстріляли житлові квартали Авдіївки

прес-центр штабу АТО Прифронтове місто продовжує потерпати від обстрілів російсько-окупаційних військ. Близько 12 години житлові квартали старої Авдіївки були обстріляні з 122 міліметрового переносного реактивного комплексу «Град-П». Про це повідомляє

Терористи вели обстріл з району селища Мінеральне підконтрольного військовим формуванням ОРДЛО. Наразі штаб АТО повідомляє про 17 фактів руйнувань осель місцевих жителів.

Один з пострілів потрапив в житловий будинок по вулиці Білінського 13. У результаті попадання, будинок було зруйновано. Постраждалих немає. В момент обстрілу сім’я, що проживає за даною адресою, в будинку не перебувала.



Інформація щодо постраждалих та інших фактів пошкоджень житлового сектору Авдіївки уточнюється.