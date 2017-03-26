Терористи з “Градів” обстріляли житлові квартали Авдіївки
Прифронтове місто продовжує потерпати від обстрілів російсько-окупаційних військ. Близько 12 години житлові квартали старої Авдіївки були обстріляні з 122 міліметрового переносного реактивного комплексу «Град-П». Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Терористи вели обстріл з району селища Мінеральне підконтрольного військовим формуванням ОРДЛО. Наразі штаб АТО повідомляє про 17 фактів руйнувань осель місцевих жителів.
Один з пострілів потрапив в житловий будинок по вулиці Білінського 13. У результаті попадання, будинок було зруйновано. Постраждалих немає. В момент обстрілу сім’я, що проживає за даною адресою, в будинку не перебувала.
Інформація щодо постраждалих та інших фактів пошкоджень житлового сектору Авдіївки уточнюється.
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