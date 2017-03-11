2017 03 11 21:28:02

Терористи обстріляли з танку 9-поверховий будинок на околиці Авдіївки

Прес-центр штабу Антитерористичної операції опублікував на своїй сторінці в Facebook відео наслідків обстрілу з танка багатоповерхового на околиці Авдіївки вдень 11 березня.