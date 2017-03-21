Термомодернізація та реконструкція: обласне Управління капбудівництва оприлюднило нові тендери

Управління капітального будівництва Полтавської ОДА оголосило чотири нові закупівлі на порталі «Prozorro». Взяти участь у торгах можуть всі бажаючі підприємці.

Три тендери стосуються термомодернізаці ї: геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці у Горбанівці (3 і 4 блоки) (https://prozorro .gov.ua/tender/U A-2017-03-17-000 652-c), Зіньківського дитячого будинку-інтернат у (спальне приміщення 7-ої групи) (https://prozorro .gov.ua/tender/U A-2017-03-17-000 662-c) та Ліщинівського психоневрологічн ого будинку-інтернат у (спальний корпус №10) (https://prozorro .gov.ua/tender/U A-2017-03-21-000 593-a).

Очікувана вартість утеплення пансіонату у Горбанівці — 6,155 млн грн з ПДВ. За проведення робіт у приміщенні Зіньківського дитячого будинку-інтернат у в Управлінні капбудівництва готові заплатити 1,6 млн грн з ПДВ. А вартість робот у Ліщинівському психоневрологічн ому будинку-інтернат і в УКБ оцінюють у 4,1 млн грн з ПДВ.

Кінцевий строк подачі пропозицій по двом перши закупівлям — 2 квітня. Варіанти по Ліщинівському психоневрологічн ому будинку-інтернат і в Управлінні чекають до 6 квітня.

— Сьогодні держава взяла курс на енергоефективніс ть. І Полтавська область теж не відстає. Термомодернізаці я будівель дозволить досягнути значної економії. Крім того, будівлі стануть комфортнішими та теплішими. Зважаючи на те, що робота стосується ветеранів та дітей — справа дуже важлива і невідкладна, — розповів начальник Управління капітального будівництва Полтавської ОДА Тимофій Голбан.

Третій тендер оголошений стосовно реконструкції сільського будинку культури у селі Гоголево Шишацького району (https://prozorro .gov.ua/tender/U A-2017-03-20-000 675-c). Замість нього планують створити Гоголівський культурний центр. У Полтавській ОДА впевнені, що це збільшить туристичну привабливість області та акцентує увагу на її великому культурному потенціалі.

Очікувана вартість робіт: 23,37 млн грн. В Управлінні капбудівництва пропозиції чекають до 5 квітня.

Голова Полтавської ОДА Валерій Головко відзначив бажання структурних підрозділів працювати відкрито:

— Прозорість — один з пріоритетів нашої роботи. У першу чергу, мова йде про проведення закупівель, навіть допорогових, через «Prozorro». Але є і власні ініціативи, які ми систематично впроваджуємо за допомогою громадських організацій. Наприклад, портал «Будуємо Прозоро!» (http://zabudova. pl.ua/), де полтавці можуть слідкувати за тим, як витрачаються кошти на будівництво.

Контактна особа по закупівлях УКБ — Юлія Расько (+380532606468, [email protected] t).