Термомодернізація та реконструкція: обласне Управління капбудівництва оприлюднило нові тендери

Фасад майбутнього Гоголівського культурного центрУ
Очікувана вартість утеплення пансіонату у Горбанівці — 6,155 млн грн з ПДВ. За проведення робіт у приміщенні Зіньківського дитячого будинку-інтернату в Управлінні капбудівництва готові заплатити 1,6 млн грн з ПДВ. А вартість робот у Ліщинівському психоневрологічному будинку-інтернаті в УКБ оцінюють у 4,1 млн грн з ПДВ.
Кінцевий строк подачі пропозицій по двом перши закупівлям — 2 квітня. Варіанти по Ліщинівському психоневрологічному будинку-інтернаті в Управлінні чекають до 6 квітня.
— Сьогодні держава взяла курс на енергоефективність. І Полтавська область теж не відстає. Термомодернізація будівель дозволить досягнути значної економії. Крім того, будівлі стануть комфортнішими та теплішими. Зважаючи на те, що робота стосується ветеранів та дітей — справа дуже важлива і невідкладна, — розповів начальник Управління капітального будівництва Полтавської ОДА Тимофій Голбан.
Третій тендер оголошений стосовно реконструкції сільського будинку культури у селі Гоголево Шишацького району (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-03-20-000675-c). Замість нього планують створити Гоголівський культурний центр. У Полтавській ОДА впевнені, що це збільшить туристичну привабливість області та акцентує увагу на її великому культурному потенціалі.
Очікувана вартість робіт: 23,37 млн грн. В Управлінні капбудівництва пропозиції чекають до 5 квітня.
Голова Полтавської ОДА Валерій Головко відзначив бажання структурних підрозділів працювати відкрито:
— Прозорість — один з пріоритетів нашої роботи. У першу чергу, мова йде про проведення закупівель, навіть допорогових, через «Prozorro». Але є і власні ініціативи, які ми систематично впроваджуємо за допомогою громадських організацій. Наприклад, портал «Будуємо Прозоро!» (http://zabudova.pl.ua/), де полтавці можуть слідкувати за тим, як витрачаються кошти на будівництво.
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