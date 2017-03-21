2017 03 21 20:18:16

Телеведуча Ольга Фреймут поділилась жіночими секретами з героїнею нового випуску «На ножах-2»

Щовівторка о 22.00 у проекті «На ножах-2» на «1+1» телеведуча Ольга Фреймут та найкращий ресторатор України Діма Борисов рятують ресторани від краху та допомагають їхнім колективам вирішили конфлікти між собою.

Так, сьогодні телеглядачі побачать одну із найзворушливіших історій сімейних рестораторів за всі випуски реаліті. Героями випуску стала молода інтернаціональна родина з міста Черняхів Житомирської області, для якої успіх закладу – питання не тільки мрії всього життя, але і поваги інших жителів міста.

Хамед приїхав в Україну з Іраку вчитися, щоб виправдати надії батька і стати лікарем. Проте, зустрівши Катерину, він зрадив мрії своїх близьких, кинув навчання, а батьківські гроші вклав у відкриття ресторану. Невдовзі батька Хамеда не стало, проте ні він, ні інші родичі в Іраку так і не дізнались про вчинок Хамеда.

«Я жалкую, що не сказав своєму батькові. Він до останньої хвилини вважав, що я лікар. Родичи мої теж нічого не знають», – зізнається Хамед, який вже шість років живе з відчуттям провини.

Команда проекту «На ножах-2» спробує допомогти Хамеду та влаштує йому зустріч із сестрою, яку спеціально запросили до України. Та чи зможе він зізнатись у скоєному і все розповісти, дивлячись у вічі рідній сестрі?

Хамед та його дружина-українка Катерина обрали незвичайне місце для свого закладу – ресторан «Гудзон» розташувався в самому «серці» Черняхова, в Будинку культури. Незважаючи на творчу атмосферу місця розташування, заклад здобув недобру славу через недобропорядних відвідувачів. Так «Гудзон» опинився на межі краху, у колективі почастішали сварки, а у родині рестораторів стався розкол.

Катя вважає, що її чоловік не здатен приймати рішення, навіть не вислуховуючи його думки, а Хамед відчуває себе самотнім, навіть коли дружина поруч. Ольга Фреймут спробує розібратись у ситуації та знайти шлях до порозуміння між подружжям. Телеведуча поділиться жіночими секретами та власною мудрістю з Катериною щодо того, як потрібно надихати чоловіка на нові звершення і розподіляти зони відповідальності у родині. Та чи зможе дівчина визнати свої помилки та відродити втрачене сімейне щастя, дивіться вже сьогодні ввечері.

У сьогоднішньому випуску Діма Борисов вперше поділиться детальними рецептами витончений страв, здатних «полонити» серця найдосвідченіших гурманів та розповість нові секрети шеф-кухаря, які стануть у пригоді телеглядачам. Найуспішніший ресторатор України покаже, як потрібно обирати м’ясо для різних страв, та поділиться принципами приготування овочів.

Окремим подарунком героям програми стане урок із сучасних танців від доньки Ольги Фреймут Злати, яка спеціально приїхала до відкриття оновленого ресторану «Гудзон» до міста Черняхів.

Крім того, вперше в реаліті «На ножах-2» дизайнери Олександр та Володимир Юдіни проведуть власний майстер-клас з оформлення простору і покажуть, як «додати фарб» у повсякденний інтер’єр.

Слід зазначити, що завдання повернути «Гудзону» довіру жителів міста стало одним з найскладніших для команди «На ножах-2» у другому сезоні. За умовами проекту, дизайнери брати Юдіни мали лише 36 годин, щоб перетворити занепадаючий заклад в модне та сучасне місце, а Ольга Фреймут і Діма Борисов – 5 днів, щоб допомогти колективу налагодити стосунки між собою, розробити концепцію закладу та навчити героїв програми мистецтву ресторанної справи.

На відкриття оновленого «Гудзону» прийшли сотні людей та міський голова, щоб подивитись, як впоралась команда та колектив ресторану із цим завданням.

Чи вистачить сміливості Хамеду, щоб відкрити свою таємницю сестрі, чи зможе «Гудзон» повернути довіру жителів міста та які жіночі секрети розкрила Ольга Фреймут Катерині, – все це телеглядачі побачать вже сьогодні о 22.00 в новому випуску «На ножах-2» на «1+1».

Відео: http://1plus1.ua/ru/na–nozhah/video/peretvorenna–restoranu–akij–vsi–nenavidili–divitsa–na–nozah–na-11