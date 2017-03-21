2017 03 21 10:53:39

Телеканал «1+1» запускає новий проект «Таємний код віри»

2 5 березня о 10:00 на телеканалі «1+1» відбудеться прем’єра нового науково-пізнавального проекту «Таємний код віри» із ведучим священиком отцем Георгієм Коваленко.

У кожній програмі ведучий шукатиме відповіді на питання про релігію та церкву, які хвилюють кожну людину. З’ясувати істину Георгію Коваленку допомагатимуть історики, релігієзнавці, науковці, богослови, філософи та прості люди. Ведучий шукатиме відповіді у Біблії, Корані, Торі, старих манускриптах та храмах різних конфесій. Темами перших програм стануть: «Язичництва та християнство», «Делікатні питання в релігії», «Гендерна рівність та роль жінки у християнстві», «Великдень і сенс цього свята», «Історія святих писань», «Церква та наука», «Пожертва або свідома допомога», «Релігійна спільнота майбутнього».

«У новому проекті ми спробуємо привідкрити людям двері до церкви та церкві – до проблем людей. Ми хочемо донести цінності, які насправді несе в собі православ’я, що має бути відкритим. Наша мета – показати, що віра в Бога – це мир, любов і свобода. У проекті «Таємний код віри» ми будемо розбивати стереотипи, пов’язані із релігією та церквою, а також досліджувати «закриті» теми», – каже ведучий проекту отець Георгій Коваленко.

Цикл документальних науково-пізнавальних фільмів «Таємний код віри» – спільний проект телеканалу «1+1» та «Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості», який складатиметься із 8 епізодів. Над виробництвом проекту працює творча група «1+1 Продакшн» під керівництвом генерального продюсера Вікторії Лєзіної. Креативний продюсер проекту – Акім Галімов, автор документального історичного фільму-розслідування «Україна. Повернення своєї історії», який цього року здобув премію «Телетріумф» у номінації «Найкращий телевізійний документальний фільм/цикл».