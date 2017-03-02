2017 03 02 13:38:01

Тервідділення АМКУ розпочало розгляд справ за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях ТОВ «Полтава-Союз»

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України на виконання доручення Антимонопольного комітету України здійснюється розгляд депутатського звернення депутата Полтавської міської ради Окіпнюка І.М. щодо підвищення ТОВ «Полтава-Союз» вартості надання в оренду торгових місць на комунальних ринках м. Полтави.

ТОВ «Полтава-Союз», згідно договорів про співробітництво, здійснює свою діяльність на комунальних ринках м. Полтави «Квіти-1», «Квіти-2», «Господарський», «Сінний», «Овочевий» та «Південний», які належать КП «Полтава-Сервіс» ПМР. Договорами про співробітництво, укладеними між КП «Полтава-Сервіс» ПМР та ТОВ «Полтава-Союз», якими передбачено передачу прав по організації та створенню належних умов для провадження господарської діяльності на вищезазначених комунальних ринках, передбачено плату за надання в оренду торгових місць.

За попередніми дослідженнями господарська діяльність Товариства de facto не є збитковою, оскільки його рентабельність значно перевищує рівень рентабельності, встановлений при розрахунку калькуляцій розміру плати за надання в оренду одного квадратного метру торгової площі, що свідчить про встановлення необґрунтовано завищеної вартості надання в оренду одного квадратного метру торгової площі на комунальних ринках «Квіти-1», «Квіти-2», «Господарський», «Сінний», «Овочевий» та «Південний».

Окрім того, ТОВ «Полтава-Союз» на ринку комплексних послуг з надання місць для торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами на ринках в межах м. Полтави має ознаки монопольного (домінуючого) становища в розумінні частини 2 статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», оскільки його частка на зазначеному ринку протягом 2013-2016 років перевищує 35%.

Враховуючи вищезазначене та наявність у Товариства ознак монопольного (домінуючого) становища на ринку комплексних послуг з надання місць для торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами в межах м. Полтава, дії Товариства на комунальних ринках м. Полтави «Квіти-1», «Квіти-2», «Господарський», «Сінний», «Овочевий» та «Південний» щодо встановлення економічно необґрунтованої вартості оренди одного торгового місця містять ознаки порушення конкуренційного законодавства, передбаченого частиною 2 статті 50 та пунктом 1 частини 2 статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» шляхом зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку у вигляді встановлення такої вартості послуг, яку неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.