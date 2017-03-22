2017 03 22 08:14:39

Те, що позачергова сесія Полтавської облради не зібрала кворуму, є дуже показовим, – Сергій Соловей

Позачергова сесія Полтавської обласної ради сьомого скликання закрилася так і не розпочавши свою роботу. , яка мала відбутися 21 березня,Засідання не відбулося через те, що необхідна кількість депутатів не з’явилася на сесію. Загалом, зареєструвалося лише 30 обранців при необхідному мінімумі – 43. сьомого скликання

«Те, що позачергова сесія Полтавської облради не зібрала кворуму, є дуже показовим. Мені особисто прикро за колег-депутатів, які просто проігнорували засідання. У такий спосіб вони продемонстрували свою байдужість до долі країни. Виглядає дивним те, що депутати від БПП (за виключенням двох) не прийшли на сесію, хоча Президент публічно підтримав запровадження транспортної блокади ОРДЛО», – прокоментував керівник фракції УКРОПу в Полтавській обласній раді Сергій Соловей.

Нагадаємо, підставою для позачергового засідання стали підписи 29 депутатів. На розгляд планували винести лише одне питання: звернення депутатів Полтавської обласної ради адресоване Президенту України, Верховній Радій України та Кабінету Міністрів України щодо мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні.

Передумовою скликання сесії стали акції протестів на підтримку учасників блокади торгівлі з ОРДЛО, які пройшли у Полтаві 14 березня.