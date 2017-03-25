«Таємнича Полтава» у квітні запрошує спуститися на Поділ та піднятися на дзвіницю монастиря

В рамках інформаційно-тур истичного проекту «Таємнича Полтава» запрошуємо у квітні разом відвідати надзвичайно цікаві куточки Полтави.

1 та 2 квітня — традиційна екскурсія в Хрестовоздвиженс ький монастир із підйомом на оглядовий майданчик 47-метрової дзвіниці. Ми запрошуємо до головного Воздвиженського собору (1699-1709 рр.) та відновленої Троїцькі церкві (1999). У Вас буде унікальний шанс піднятися на оглядовий майданчик 47- метрової чотириярусної дзвіниці. Ви дізнаєтесь про непросту історію обителі, святих людей, чудотворні ікони, що зберігаються в монастирі та багато іншого з розповіді глибоко віруючої людини, яка найповніше може передати всю значимість святого місця. Ця ексклюзивна екскурсія в рамках проекту проходить із жовтня 2013 року. Особливо символічно відвідати монастир під час Великого Посту і напередодні важливого релігійного свята – Великодня. Подати заявку на участь – http://ingreen.i n.ua/tours/topol tava/in018

9, 15 та 23 квітня – нова авторська тематична пішохідна екскурсія «Між річкою і горою на Подолі». Продовження циклу “Історичні райони Полтави”. Кожного разу, під час екскурсій на Білу Альтанку ми бачимо панораму Подолу, але ніколи ще не спускалися вниз. Тепер маємо можливість здійснити подорож до одного з найстаріших і найважливіших районів міста – Подолу. Ми дізнаємося, які історичні пам’ятки знаходяться на Подолі, а які втрачено назавжди. Як розвивалася полтавська промисловість, так які підприємства працюють вже понад 130 років. Яку роль у житті міста відігравала Ворскла і чим вона відрізнялася від нинішнього стану. Де і як була прихована одна з найвидатніших пам’яток українського модерну. Новий маршрут підготував автор тематичних екскурсій: “Архітектурна Полтава”, “Полтавський модерн”, “Забуті сторінки полтавського класицизму”, “Полтавська фортеця та підземелля”, “Німецька колонія”. Подати заявку на участь – http://ingreen.i n.ua/tours/topol tava/1114

Екскурсії будуть дуже цікаві для батьків із дітками та дорослих. Запрошуємо відкрити нові таємниці міста разом із однодумцями в рамках унікального інформаційно-тур истичного проекту «Таємнича Полтава». Кількість місць обмежена, тож поспішайте подати письмову заявку.