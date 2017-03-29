2017 03 29 12:34:15

Синоптики розповіли коли прийде по-справжньому весняне тепло

“Взуваємо туфлі, ховаємо теплі куртки! 15-20° по всій Україні починаючи з 1 квітня!”, – йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

На додачу,погода в країні буде переважно сухою та сонячною

“За сьогоднішніми даними з 6 квітня почне дощити і температура дещо знизиться, проте це вже майже середина весни тому розчаровуватися не варто!”, -прогнозують синоптики.