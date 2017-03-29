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Полтавщина, Суспільство



2017 03 29 12:34:15

Синоптики розповіли коли прийде по-справжньому весняне тепло

“Взуваємо туфлі, ховаємо теплі куртки! 15-20° по всій Україні починаючи з 1 квітня!”,  – йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

 

17620247_1868238300094426_6005054184749636502_oНа додачу,погода в країні буде переважно сухою та сонячною

“За сьогоднішніми даними з 6 квітня почне дощити і температура дещо знизиться, проте це вже майже середина весни тому розчаровуватися не варто!”,  -прогнозують синоптики.

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