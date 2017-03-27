2017 03 27 23:59:41

Синоптики прогнозують у Полтаві дощ

У вівторок 28 березня в Полтаві синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру 15-24 м/с.

Про це повідомляє meteo.gov.ua.

Температура повітря вночі становитиме +2…+4 градусів, удень +10…+12.

Вітер змінний, західний та північно-західний 7-12 м/с.

Народний прогноз погоди: 28 березня вшановується пам’ять мучеників Агапія, Пуплія та ін. Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай: якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.