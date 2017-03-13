2017 03 13 23:30:43

Синоптики прогнозують полтавцям мокрий сніг та дощ

У вівторок в Полтаві синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомляє meteo.gov.ua.

Температура повітря вночі становитиме -1…+1 градусів, удень +6…+8.

Вітер змінний, переважно північно-східний 5-10 м/с.

Народний прогноз погоди: 14 березня вшановується пам’ять первомучениці Євдокії. У давнину по Євдокії судили про літо і майбутній врожай: “Яка Євдокія, таке і літо”; “Звідки вітер на Євдокію, звідти і все літо”. “Якщо граки прилетіли до Євдокії – літо буде мокре, а сніг зійде рано”. Якщо 14 березня йде сніг з дощем і дме теплий вітер, значить літо буде мокре; а мороз і вітер з півночі – до літа холодного.