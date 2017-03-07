Синоптик розповіла, якою буде погода 8 березня в Полтаві
Завтра, 8 березня, погода у Полтаві має бути комфортною. Буде сонячно дощів не передбачається.
Про ц е повідомляє Український Гідрометцентр.
Вдень температура підніметься до +12..+14 градусів, вночі +2 ..+4градуси.
Вітер східний 7-12 м/с.
Народний прогноз погоди: 8 березня вшановується пам’ять преподобного Полікарпа Брянського. З 8 по 15 березня не виключене повернення холодів: “Березень місяць любить колобродити: морозом пишається і на ніс усідається”. Зима поступається місцем весні.
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