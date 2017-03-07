2017 03 07 21:17:13

Синоптик розповіла, якою буде погода 8 березня в Полтаві

Завтра, 8 березня, погода у Полтаві має бути комфортною. Буде сонячно дощів не передбачається.

Про ц е повідомляє Український Гідрометцентр.

Вдень температура підніметься до +12..+14 градусів, вночі +2 ..+4градуси.

Вітер східний 7-12 м/с.

Народний прогноз погоди: 8 березня вшановується пам’ять преподобного Полікарпа Брянського. З 8 по 15 березня не виключене повернення холодів: “Березень місяць любить колобродити: морозом пишається і на ніс усідається”. Зима поступається місцем весні.