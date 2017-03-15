Судитимуть полтавця, який поцупив з інтернату комп’ютерну техніку
Працівники Полтавської місцевої прокуратури затвердили та направили до Октябрського районного суду Полтави для розгляду по суті обвинувальний акт щодо 24-річного жителя міста, який своїми діями завдав збитки Полтавській школі-інтернату № 1 та двом її працівникам. Про це поінформував прокурор вищезгаданої прокуратури Сергій Дяченко.
«Восени 2016 року зловмисник влаштувався працювати лаборантом до школи-інтернату. У ході своєї діяльності він мав доступ до комп’ютерної та цифрової техніки, а також можливість ремонтувати і налаштовувати її вдома. Проте, замість обіцяного ремонту, молодик відносив техніку до ломбарду, а гроші витрачав на власні потреби. Таким чином, зловживаючи довірою своїх колег, лаборант поцупив з інтернату 8 ноутбуків, 4 комп’ютерні монітори та іншу техніку», – розповів прокурор.
Крім цього, під приводом налаштування програмного забезпечення полтавець заволодів особистими речами працівників закладу – мобільним телефоном та ноутбуком.
Упродовж 3 місяців такої роботи школі-інтернату та 2 її працівникам було завдано збитків на загальну суму 59 тис. грн.
Довідково: зазначена особа обвинувачується за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно), ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно), ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно) КК України.
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