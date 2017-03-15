2017 03 15 11:07:18

Студенти-інженери проходитимуть виробничу практику в обласному Управлінні капбудівництва

Студенти старших курсів будівельного факультету ПолтНТУ з кінця весни зможуть проходити виробничу практику в Управлінні капітального будівництва Полтавської ОДА.

Цього тижня обласне Управління капітального будівництва та ПолтНТУ досягли згоду про проходження студентами будівельного факультету виробничої практики на базі УКБ. На думку представників влади та керівництва навчального закладу, це буде взаємовигідний процес.

Реалізацію спільного проекту вирішили не відкладати на далеке майбутнє. Вже наприкінці весни УКБ прийме 10 перших практикантів. Для цього в Управлінні вже створені необхідні умови.

Студенти проходитимуть практику як інженери-проекту вальники та інженери технічного нагляду. Вони візьмуть безпосередню участь у реалізації всіх проектів, якими зараз займається УКБ. Після успішного закінчення практики молодь зможе продовжити роботу тут повноцінними фахівцями.

— Ми з радістю поділимося досвідом, щоб наситити ринок спеціалістами з реальним досвідом. Крім того, самі постійно потребуємо нові кадри і готові працевлаштовуват и найкращих студентів, — сказав начальник УКБ та ініціатор проекту Тимофій Голбан.

У ПолтНТУ зазначають, що завжди створюють для студентів сучасні умови проходження виробничої практики, щоб студенти отримали практичні навички та гідне працевлаштування .

— Сьогодні практична підготовка — це один із пріоритетів у формуванні компетенцій конкурентоспромо жного фахівця. Для нашого університету надзвичайно важливим є співпраця з виробництвом. І формула успіху нашої діяльності полягає в тому, що освіта, наука, влада та бізнес повинні працювати спільно. Саме це забезпечує якісну підготовку фахівців, — наголосив ректор ПолтНТУ Володимир Онищенко.

Голова Полтавської ОДА Валерій Головко підтримав цю ініціативу. Він наголосив на тому, що молодь має брати безпосередню участь у реалізації всіх нових проектів, а особливо тих, що стосуються будівництва:

— Сьогодні ми будуємо не просто об’єкти, а нову Україну. Тому дуже важливо, щоб молодь також долучалася до цього процесу. Тим більше, на ринку є величезний запит на молодих кваліфікованих спеціалістів.

Прес-служба Полтавської ОДА