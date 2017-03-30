Стало відомо коли цьогоріч відбудеться Національний Сорочинський ярмарок
Національний Сорочинський ярмарок 2017 року відбудеться з 22 по 27 серпня традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Офіційне відкриття 22 серпня об 11.00.
Організатор Національного Сорочинського ярмарку з 1999 року – ТОВ «Сорочинський ярмарок». Керівник проекту – кавалер орденів княгині Ольги ІІІ та ІІ ступенів Світлана Свищева.
З 21 березня розпочався прийом заявок від усіх категорій учасників.
Запрошуємо до участі підприємства, приватних підприємців, майстрів народних промислів, заклади громадського харчування та розваг, організаторів колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи.
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