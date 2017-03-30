2017 03 30 00:11:09

Стало відомо коли цьогоріч відбудеться Національний Сорочинський ярмарок

Національний Сорочинський ярмарок 2017 року відбудеться з 22 по 27 серпня традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Офіційне відкриття 22 серпня об 11.00.

Організатор Національного Сорочинського ярмарку з 1999 року – ТОВ «Сорочинський ярмарок». Керівник проекту – кавалер орденів княгині Ольги ІІІ та ІІ ступенів Світлана Свищева.

З 21 березня розпочався прийом заявок від усіх категорій учасників.

Запрошуємо до участі підприємства, приватних підприємців, майстрів народних промислів, заклади громадського харчування та розваг, організаторів колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи.

Умови участі та бланк заявки – на сайті www.yarmarok.in.ua

Тел./факс: (0532) 69-70-20; 69-70-21, sorochinskiy@yarmarok.in.ua