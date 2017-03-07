2017 03 07 14:05:27

Соловей пропонує депутатам Полтавської облради узгодити свої позиції щодо надання спецдозволів нафтогазовим компаніям

Голова Полтавської обласної організації, керівник фракції УКРОПу в Полтавській обласній раді Сергій Соловей пропонує колегам, депутатам Полтавської бласної ради, уже на наступну сесію мати узгоджену позицію щодо умов надання спеціальних дозволів нафтогазовим компаніям на геологічне вивчення чи видобуток газу та нафти на території Полтавщини.

Про це він заявив виступаючи у ток-шоу «Акценти» на телеканалі “Лтава”.

“Ми півтора роки блокуємо цю ситуацію, не надаємо дозволів. Але це не може тривати вічно. Зараз, маючи ядро в обласній раді, нам треба, нечекаючи дій керівництва області, на наступну сесію винести ці питання. Ми повинні вийти з узгодженими позиціями. І в квітні необхідно уже дати дозволи”, – сказав Сергій Соловей.

Він також запропонував депутатам голосувати за звернення Державної служби геології та надр України щодо погодження надання без проведення аукціону спеціальних дозволів на геологічне вивчення, розробку чи видобуванням лише маючи гарантії виконання відповідних угод.

“Я б рекомендував підтримувати такі звернення лише тоді, коли є підписана соціальна угода та платіжка про перерахування якоїсь частини коштів на рахунок місцевої громади. Також необхідно, щоб наше рішення про спецдозвіл набувало сили тільки тоді, коли й друга частина суми надійде на рахунок. Ось давайте у квітні так і діяти”, – закликав депутат.

Також Сергій Соловей вважає практику підписання соціальних угод дуже виправданою. Головне – преконаний він – мати гарантії їх виконання.

“Це ті гроші, на які держава не “повісить” ніякого навантаження. І вони мають залишатися безпосередньо у місцевих громадах: у селі чи районі, де у зв΄язку з діяльністю нафтогазових компаній, виникають певні проблеми і псується екологія”, – зауважив депутат.