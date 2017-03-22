2017 03 22 14:43:14

Сьогодні Всесвітній день води: 10 причин випити склянку води прямо зараз

Сьогодні планета відзначає Всесвітній день води. Головне завдання цього дня – нагадати кожному жителю планети про величезну важливість водних ресурсів для підтримання життя на Землі. Як ми знаємо, людина і всі тварини істоти не можуть існувати без води. Без наявності водних ресурсів, на нашій планеті не зародилося життя.

Ідея про проведення такого свята вперше прозвучала на конференції ООН, яка була присвячена розвитку та охороні навколишнього середовища. Ця подія відбулася в Ріо-де-Жанейро у 1992 році.

Вже в 1993 році Генеральною Асамблеєю ООН прийнято офіційне рішення про проведення 22 березня Всесвітнього дня водних ресурсів, який почне нагадувати всім людям на планеті про значення води для продовження життя на Землі.

До цього дня, пропонуємо вашій увазі десять причин, чому потрібно пити воду.

Причина 1. Вода омолоджує шкіру

Доведено, що щоденне вживання питної води, робить благотворний вплив на клітини шкіри, запобігаючи сухість вода “живить” шкіру зсередини. Так, що подумайте чи є сенс витрачати такі гроші на вартісні засоби для зволоження шкіри.

Причина 2. Вода виводить токсини

Вчені вважають, що нормальну діяльність нирок, забезпечує правильна кількість уживаної людиною чистої води. Як відомо, нирки є природним фільтром організму, а вода сприяє виведенню токсинів з системи ШКТ, при цьому більшою мірою, саме через нирки.

Причина 3. Вода знижує ризик інфаркту

Фахівці в області “справ сердечних”, стверджують, що п’ять склянок чистої води випитої протягом дня, знижують ризик виникнення серцевого нападу до сімдесяти відсотків.

Причина 4. Вода, як природна змазка для суглобів

Доведено, що нестача води в організмі, здатний викликати м’язові спазми. Вода є головною складовою, у відновленні та утворенні “мастильного” матеріалу суглобів і м’язів. Також, для запобігання м’язових спазмів при занятті спортом, рекомендується вживання води до і після тренування.

Причина 5. Вода відновлює енергію

Тільки уявіть, що протягом дня при диханні, потовиділенні, сечеспускані і таке інше ми втрачаємо близько десяти склянок рідини. Зневоднення викликає не тільки головний біль і м’язові спазми. Втрата вологи робить нас дратівливими і впливає на концентрацію. Висновок: вода необхідна для нормального функціонування всіх органів і систем нашого організму.

Причина 6. Вода потрібна ШКТ

Вода просто необхідна для нормального травлення. Вода не тільки запобігає запорам, але й виводить “відходи” життєдіяльності організму, крім того вона бере участь в усіх хімічних процесах шлунково-кишкового тракту, допомагаючи доставляти живильні речовини і виводити ті, що “своє відслужили”.

Причина 7. Вода знижує ризик інфекційних захворювань

Нестача води – прямий шлях до зневоднення організму, а зневоднення веде до величезної “дірки” в імунній системі. Зниження імунітету веде до того, що ми хворіємо частіше, і переносимо інфекційні захворювання важче.

Причина 8. Вода регулює температуру тіла

Вода в якості терморегулятора, працює в нашому організмі приблизно, як система охолодження в двигуні авто. Іншими словами, розпалений організм, наприклад, після заняття спортом, вимагає відновної рідини, чим і є питна вода.

Причина 9. Вода спалює жир

І це правда. Якщо враховувати енерговитратні процеси, яким є, наприклад, утворення м’язової тканини. Чим більше спалюється калорій, тим більше потрібно води, адже в процесі потовиділення на поверхню через потові залози і пори виходить не тільки рідина і токсини, а й жирові клітини.

Причина 10. Вода поліпшує загальне самопочуття

Згадайте фразу доктора біля ліжка хворого ОРВІ “пийте побільше рідини”. Як уже зазначалося, вода впливає на організм як жарознижувальний засіб, до того ж виводить з організму всяку “токсини”.

Але і занадто багато пити води не варто. Організм дорослої людини може засвоїти не більше 120 мл води протягом 10 хвилин.