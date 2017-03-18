2017 03 18 08:46:28

Сьогодні – Всесвітній день сну

Центр громадського здоров’я МОЗ України надав 10 корисних порад для здорового сну, розроблених Міжнародним товариством сну (World Sleep Society)

1. Сформуйте звичку лягати спати і прокидатися в один і той саме час (включно з вихідними днями).

2. Якщо ви полюбляєте перепочити вдень, дотримуйтеся режиму, при якому тривалість сну в денний час не перевищуватиме 45 хвилин.

3. Не зловживайте алкоголем, особливо уникайте вживання алкоголю за 4 години до сну та відмовтесь від куріння.

4. Уникайте вживання кофеїну за 6 годин до сну (кава, чай, більшість газових напоїв, а також шоколад).

5. Не вживайте важку, гостру, солодку їжу за 4 години до сну. Легкий перекус цілком допустимий.

6. Регулярно підтримуйте достатній рівень фізичної активності, але не варто фізично навантажувати себе перед сном.

7. Використовуйте комфортні і приємні постільні приналежності (постільна білизна, подушки, матрац та ін.).

8. Встановіть комфортний для вас температурний режим в спальні і регулярно провітрюйте кімнату.

9. Забезпечте тишину та зменшіть освітленість спальні під час сну.

10. Використовуйте ліжко за призначенням. Не читайте, не працюйте за комп’ютером та не дивіться телевізор в ліжку.