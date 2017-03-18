Центр громадського здоров’я МОЗ України надав 10 корисних порад для здорового сну, розроблених Міжнародним товариством сну (World Sleep Society)
1. Сформуйте звичку лягати спати і прокидатися в один і той саме час (включно з вихідними днями). 2. Якщо ви полюбляєте перепочити вдень, дотримуйтеся режиму, при якому тривалість сну в денний час не перевищуватиме 45 хвилин. 3. Не зловживайте алкоголем, особливо уникайте вживання алкоголю за 4 години до сну та відмовтесь від куріння. 4. Уникайте вживання кофеїну за 6 годин до сну (кава, чай, більшість газових напоїв, а також шоколад). 5. Не вживайте важку, гостру, солодку їжу за 4 години до сну. Легкий перекус цілком допустимий. 6. Регулярно підтримуйте достатній рівень фізичної активності, але не варто фізично навантажувати себе перед сном. 7. Використовуйте комфортні і приємні постільні приналежності (постільна білизна, подушки, матрац та ін.). 8. Встановіть комфортний для вас температурний режим в спальні і регулярно провітрюйте кімнату. 9. Забезпечте тишину та зменшіть освітленість спальні під час сну. 10. Використовуйте ліжко за призначенням. Не читайте, не працюйте за комп’ютером та не дивіться телевізор в ліжку.
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