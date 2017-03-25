2017 03 25 11:16:03

Сьогодні вночі полтавці переведуть годинники на літній час

У 2017 році перехід на літній час відбудеться у ніч з 25-го на 26-те березня. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед о 3:00 ранку. Це означає, що вставати і лягати спати з цього моменту доведеться на годину раніше.

Як зазначають фахівці, такі зміни – чергова порція стресу для організму. Для того, аби впоратися з ним, варто вдатися до декількох простих кроків.

Адаптація до нового часу у кожної людини відбувається по-різному і в середньому становить 2-3 тижні. Щоб переведення годинників не спричинило проблеми зі здоров’ям, намагайтеся поступово перейти на новий режим дня, щоб встигнути підготуватися.

У цьому допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, зниження навантаження та скоригований режим харчування. Дайте вашому організму пристосуватися до нового розпорядку дня. Особливо це актуально для літніх людей і тих, хто страждає від захворювань серцево-судинної системи.

Виключіть з раціону жирну і гостру їжу, не налягайте на солодощі. В цей час року майже відсутні натуральні овочі з вітамінами, тому не зашкодять вітаміни в таблетках.

Деякі медики рекомендують у цей період пити зелений чай. А також намагайтесь більше висипатися і при можливості – не нехтуйте денним сном.