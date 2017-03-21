2017 03 21 19:14:25

Сьогодні відбулись успішні запуски ракет, – секретар РНБО

Сьогодні відбулись планові випробувальні запуски українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК «Укроборонпром» та Державного космічного агентства України. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

За його словами, під час випробувань було здійснено перевірку системи керування ракетами та точності ураження цілей на максимальній дальності.

«Всі запуски відбулися успішно. Ракети точно вразили визначені цілі», – сказав Секретар РНБО України.

О. Турчинов також наголосив, що завдяки реалізації ракетної програми, затвердженої РНБО, «вже з четвертого кварталу 2016 року Збройні Сили України почали одержувати потужну ракетну зброю, здатну надійно виконувати складні бойові завдання».