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Екологія, Суспільство



2017 03 25 19:30:20

Сьогодні українці долучаться до всесвітньої акції “Година Землі”

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Сьогодні о 20:30 українці долучаться до всесвітньої акції “Година Землі”.

Україна в черговий раз приєднається до всесвітньої екологічної ініціативи та проведе масштабну всеукраїнську соціально-екологічну кампанію Година Землі, яка покликана привернути увагу до проблеми зміни клімату.

Цього року, 25 березня, у рамках Години Землі  о 20:30 люди по всьому світі вимкнуть світло на одну годину, щоб показати необхідність об’єднаних дій для збереження природи нашої Планети.

В Україні головна мета кампанії цього року – привернути увагу до стану природних парків України.

На українському сайті “Години Землі” створили карту природних об’єктів України. Організатори закликають сьогодні прийти волонтерів у ці парки і допомогти впорядкувати їх.

Нагадаємо, Миргород підтримує та приєднується до проведення цієї акції.

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