Сьогодні українці долучаться до всесвітньої акції “Година Землі”
Сьогодні о 20:30 українці долучаться до всесвітньої акції “Година Землі”.
Україна в черговий раз приєднається до всесвітньої екологічної ініціативи та проведе масштабну всеукраїнську соціально-екологічну кампанію Година Землі, яка покликана привернути увагу до проблеми зміни клімату.
Цього року, 25 березня, у рамках Години Землі о 20:30 люди по всьому світі вимкнуть світло на одну годину, щоб показати необхідність об’єднаних дій для збереження природи нашої Планети.
В Україні головна мета кампанії цього року – привернути увагу до стану природних парків України.
На українському сайті “Години Землі” створили карту природних об’єктів України. Організатори закликають сьогодні прийти волонтерів у ці парки і допомогти впорядкувати їх.
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