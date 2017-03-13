Сьогодні та завтра у Кременчуці буде відсутнє електропостачання за деякими адресами
Як повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради сьогодні у зв’язку з регламентними ремонтними роботами на електричних мережах міста на вул. Лікаря О. Богаєвського 4, 6/99, 8, 10, 12/52; вул. Академіка Герасимовича 145-204; вул. Чкалова 2-20; вул. Білецьківська 1-66; пров. Врожайний 4-20 буде відсутнє електропостачання з 6.00 до 18.00 год.
14 березня за адресами: вул. Першотравнева 2-16, 18А, 20; вул. Перемоги 4; вул. Театральна 1, 3, 5 та вул. 29 Вересня 5-18; вул. Софіївська 37; вул. Троїцька 44; вул. Академіка Маслова 34.
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