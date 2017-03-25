2017 03 25 18:23:01

Сьогодні Кременчук зустрічає учасників ХІІІ Всеукраїнських відкритих змагань зі спортивного танцю (ФОТО)

ХІІІ Всеукраїнські відкриті змагання зі спортивного танцю на «Кубок міського голови» традиційно проводять за підтримки Кременчуцької міської ради.

Їх організаторами є Українська федерація спортивного танцю, спортивно-танцювальний клуб «Вікторія» та спортивно-танцювальний центр «Астра», повідомили у міськраді.

Цього разу на паркет Міського палацу культури вийдуть 40 команд-виконавців спортивного та бального танцю із 16 міст України, серед яких: Кременчук, Полтава, Харків, Боярка, Бахмут, Дніпро, Запоріжжя, Горішні Плавні, Кам`янське, Кропивницький, Лубни, Олександрія, Маріуполь, Охтирка, Світловодськ, Черкаси.

Напутні слова на вдалі змагання кращим майстрам танцю дав міський голова Віталій Малецький. Він зазначив, що Кременчук тринадцятий рік поспіль приймає таку шановану та талановиту аудиторію справжніх майстрів спортивного та бального танцю. Прихильники танцювального мистецтва завжди чекають на відкриття цих змагань, оскільки вони є справжнім святом поєднання краси та мистецтва. Віталій Малецький зауважив, що на кременчуцький танцмайданчик вийдуть команди з різних куточків нашої країни, в тому числі з її сходу. Це є підтвердженням того, що Україна – єдина держава, яка має велике майбутнє з таким талановитим і самодостатнім народом. Керівник міста висловив слова подяки кременчуцькій мистецькій династії Назаренків, за ініціативи яких народилося та має своє продовження це прекрасне танцювальне дійство. Всім учасникам змагань він побажав успішних виступів і гарного паркету.

Цього дня Президент Української федерації спортивного танцю Сергій Пінчук нагородив орденом «За заслуги» Олексія Назаренка з нагоди 40-річного ювілею від дня заснування спортивно-танцювального клубу «Вікторія», а орденом «За відданість професії» – Вікторію Назаренко.