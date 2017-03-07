Служба автодоріг Полтавщини оголосила про проведення тендерів на понад 1,6 млрд грн
Служба автомобільних доріг області опублікувала на сайті електронної системи публічних закупівель «Prozorro» вісім оголошень про тендери. Представники організації планують провести ремонт кількох доріг, витративши на це близько 1,6 млрд грн.
Загальна сума, яку Служба автомобільних доріг у Полтавській області готова витратити на ремонт доріг регіону, складає трохи більше 1,6 млрд. грн.
Пропозиції опубліковані на сайті «Prozorro» з 27 лютого по 7 березня. Отже, у бажаючих взяти участь у торгах є місяць на те, щоб подати власні цінові пропозиції.
Самі ж тендери відбудуться у квітні та травні цього року. Таким чином, роботи, за словами начальника Служби Володимира Трояновського, можуть почати вже наприкінці весни:
– Цей рік у нас можна назвати роком тендерних пропозицій. Щодо дороги М-22 – у нас уже є повний проект робіт. Кошти ж для ремонтів плануємо залучити з різних джерел, але левову частку – з державного бюджету.
За роз’ясненнями щодо проведення відкритих торгів зацікавлені особи можуть звернутися до тендерно-договірного відділу Служби автомобільних доріг Полтавщини за адресою м. Полтава, вул. Чорновола, 22-А або за номером (05322) 2-05-46.
Прес-служба Служби автомобільних доріг у Полтавській області
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