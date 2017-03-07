2017 03 07 14:28:21

Служба автодоріг Полтавщини оголосила про проведення тендерів на понад 1,6 млрд грн

Служба автомобільних доріг області опублікувала на сайті електронної системи публічних закупівель «Prozorro» вісім оголошень про тендери. Представники організації планують провести ремонт кількох доріг, витративши на це близько 1,6 млрд грн.

Серед лотів, зокрема, поточні середні ремонти ділянок доріг Т-17-11/М-22 Соснівка-Кременч ук-Комсомольськ, очікуваною вартістю 142 млн. грн. (https://prozorro .gov.ua/tender/U A-2017-03-07-000 315-b) та Р-60 Кролевець-Коното п-Ромни-Пирятин, на яку в Службі заклали 49 млн. грн. (https://prozorro .gov.ua/tender/U A-2017-03-06-001 557-b).

Також у планах – поточний середній ремонт ділянок траси Т-17-16 Хорол-Семенівка- Кременчук (147 млн. грн.) (https://prozorro .gov.ua/tender/U A-2017-03-03-000 086-c). А найбільш затратним, на думку фахівців САД, виявиться ремонт автодороги міжнародного значення М-22 Полтава-Олександ рія. Роботи на ділянці з 48 по 92 км оцінили у 220 млн. грн. (https://prozorro .gov.ua/tender/U A-2017-03-03-000 074-c), а от доведення до ладу відрізку з 32 по 48-й км коштуватиме не більш як 207,8 млн. грн. (https://prozorro .gov.ua/tender/U A-2017-02-27-000 504-b).

Загальна сума, яку Служба автомобільних доріг у Полтавській області готова витратити на ремонт доріг регіону, складає трохи більше 1,6 млрд. грн.

Пропозиції опубліковані на сайті «Prozorro» з 27 лютого по 7 березня. Отже, у бажаючих взяти участь у торгах є місяць на те, щоб подати власні цінові пропозиції.

Самі ж тендери відбудуться у квітні та травні цього року. Таким чином, роботи, за словами начальника Служби Володимира Трояновського, можуть почати вже наприкінці весни:

– Цей рік у нас можна назвати роком тендерних пропозицій. Щодо дороги М-22 – у нас уже є повний проект робіт. Кошти ж для ремонтів плануємо залучити з різних джерел, але левову частку – з державного бюджету.

За роз’ясненнями щодо проведення відкритих торгів зацікавлені особи можуть звернутися до тендерно-договір ного відділу Служби автомобільних доріг Полтавщини за адресою м. Полтава, вул. Чорновола, 22-А або за номером (05322) 2-05-46.

Прес-служба Служби автомобільних доріг у Полтавській області