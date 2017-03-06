Скільки українців зникли безвісти на Донбасі? (шокуючі цифри)

На сьогодні, за даними Служби безпеки України, зниклими безвісти залишаються 483 українці, у заручниках – 113 осіб

Про це у соціальній мережі Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

“На сьогодні зниклими безвісти залишаються 483 українці (згідно списків СБУ), в заручниках 113 осіб (знаємо про місцезнаходження лише 58 громадян з цього списку)”, – написала вона.

Також Геращенко розповіла, що провела зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Пітером Мауером, в рамках якої обговорювалася робота гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка, зокрема, наполягає на залученні МКЧХ до пошуку зниклих безвісти та звільнення заручників.