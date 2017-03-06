2017 03 06 16:49:59
Скільки українців зникли безвісти на Донбасі? (шокуючі цифри)
На сьогодні, за даними Служби безпеки України, зниклими безвісти залишаються 483 українці, у заручниках – 113 осіб
Про це у соціальній мережі Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
“На сьогодні зниклими безвісти залишаються 483 українці (згідно списків СБУ), в заручниках 113 осіб (знаємо про місцезнаходження лише 58 громадян з цього списку)”, – написала вона.
Також Геращенко розповіла, що провела зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Пітером Мауером, в рамках якої обговорювалася робота гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка, зокрема, наполягає на залученні МКЧХ до пошуку зниклих безвісти та звільнення заручників.
“Не було жодної із 50 зустрічей в Мінську, де б не піднімалося це питання. І немає пояснення, чому українські тюрми є відкритими для МКЧХ і інших міжнародних місій, натомість всі пенітенціарні установи залишаються закритими на окупованих територіях і в РФ, де є українські політв’язні. Чому МКЧХ не дозволяють провідати українців в ОРДЛО, передати їм листи чи посилки від родичів. Також ОРДЛО проти залучення МКЧХ до процесу звільнення заручників”, – написала вона.
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