2017 03 20 18:11:02

Сіяти ярі аграрії Полтавщини почнуть лише в квітні

Масову сівбу ярових в Полтавській області розпочнеться лише в квітні

Про це повідомляє ІА «АПК-Інформ»,

За їхньою інформацією аграрії Полтавської області нині не можуть приступити до початку сівби ранніх ярих культур, що обумовлено сильними дощами, які пройшли в регіоні в останні дні, внаслідок яких поки немає можливості вивести техніку в поля .

У зв’язку зі сформованою ситуацією, на думку більшості респондентів, посівна кампанія в області почнеться не раніше перших чисел квітня.