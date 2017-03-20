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Суспільство



2017 03 20 18:11:02

Сіяти ярі аграрії Полтавщини почнуть лише в квітні

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Масову  сівбу ярових в Полтавській області розпочнеться лише в квітні

Про це повідомляє  ІА «АПК-Інформ»,

За їхньою інформацією  аграрії Полтавської області нині не можуть приступити до початку сівби ранніх ярих культур, що обумовлено сильними дощами, які пройшли в регіоні в останні дні, внаслідок яких поки немає можливості вивести техніку в поля .

У зв’язку зі сформованою ситуацією, на думку більшості респондентів, посівна кампанія в області почнеться не раніше перших чисел квітня.

 

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