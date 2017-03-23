2017 03 23 16:50:17

Шишацькі рятувальники отримали сучасне обладнання (ФОТО)

ДСНС Полтавської області 23 березня, за участі голови Шишацької об’єднаної територіальної громади Олександра Тутки та начальника Головного управління ДСНС України у Полтавській області Володимира Салогуба відбулося урочисте вручення шишацьким рятувальникам нового сучасного аварійно-рятувального обладнання та технічного спорядження. Про це повідомили в

За сприяння керівництва Головного управління ДСНС України у Полтавській області та підтримки місцевої влади вогнеборці отримали апарати на стиснутому повітрі «Drager», панорамні маски, пожежні чоботи, карабіни, стволи ручні та повітряно-пінні, рукава пожежні, ножиці діелектричні, брезентові рукавиці з подвійними крагами, підшоломники та інше обладнання.

«Всі ми добре розуміємо, що від того наскільки технічно забезпечені рятувальники залежить оперативність реагування та швидкість ліквідації наслідків надзвичайної події. Завдяки новому аварійно-рятувальному обладнанню, яке відповідає викликам сьогодення, шишацькі рятувальники зможуть мінімізувати втрати від пожежі та своєчасно надати допомогу постраждалим», – зауважив Володимир Салогуб.

Варто додати, що робота з оновлення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС триває. Завдяки тісній та плідній співпраці керівництва Головного управління, Полтавської обласної державної адміністрації, обласної ради та органів місцевої влади рятувальники і з інших районів отримають необхідне для ефективного виконання завдань за призначенням нове сучасне обладнання та технічне спорядження.