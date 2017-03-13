Штаб АТО вводить додаткові обмеження через загрози теракту
Прес-центр штабу АТО повідомив, що в Україні зросла загроза терористичних актів з боку бойовиків. Відтак задля безпеки проводяться контрдиверсійні заходи, внаслідок яких введено додаткові обмеження та посилено фільтраційні заходи.
Військові зазначають, що фіксуються спроби проникнення на територію, підконтрольну Україні, ДРГ противника.
З огляду на це, штабом АТО та силами усіх суб’єктів антитерористичної операції – СБУ, НГУ, НПУ, ДПСУ, ДСНС та ЗСУ проводяться контрдиверсійні заходи внаслідок яких введено додаткові обмеження та посилено фільтраційні заходи. Зокрема, підрозділи національної поліції переведено на посилений режим несення служби. Проводяться додаткові перевірки громадян на блок постах, а також у місцях великого скупчення людей”, – йдеться в повідомлені.
Військові запевняють, що такі заходи носять тимчасовий характер, тож просять з розуміння поставитися до тимчасових обмежень.
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