2017 03 19 16:03:41

Шість разів гасили сухостій на Полтавщині

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували шість пожеж на відкритій території. Горіла суха трава та сміття.

Як повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в Полтавській області, пожежі виникали у Великобагачанському, Полтавському, Кременчуцькому районах та м. Полтава.

Найбільш масштабна пожежа сухостою сталася на вул. Чумацький Шлях м. Кременчук.

Прибувши за викликом, з’ясувалося, що горить суха трава на площі 10 га.