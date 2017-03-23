2017 03 23 16:47:33

Шевченківська райрада та Другий полтавський місцевий центр з надання БВПД підписали меморандум про співпрацю

Учора відбулася робоча зустріч голови Шевченківської районної в м. Полтаві ради Дмитра Задворкіна з директором Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмилою Бубир.

Директор поінформувала про діяльність Центру та зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

Крім того, Людмила Бубир розповіла про запроваджений Міністерством юстиції України проект щодо забезпечення місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийняття та видачі документів під час державної реєстрації громадських формувань відповідно до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

Обговорено питання щодо надання безоплатної правової допомоги жителям села Горбанівка, яке віддалене від центру міста Полтава та обслуговуються Другим полтавським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Дмитро Задворкін запропонував об’єднати зусилля для посилення правової спроможності населення Шевченківського району м. Полтави та забезпечення рівного доступу кожного громадянина до безоплатної правової допомоги.

За результатами робочої зустрічі досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці та координації зусиль, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мешканців району, підписано Меморандум про співпрацю між Шевченківською районною в м. Полтаві радою та Другим полтавським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу громадяни можуть звернувшись до Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 37/40, тел.: 56-02-88, 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів).