2017 03 21 11:01:28

Сесія Полтавської облради не відбулася (ФОТО, ВІДЕО)

Анонсоване на сьогодні пленарне позачергове засідання сесії Полтавської облради не відбулося. Не вистачило кворуму для його відкриття.

“Зареєстровано 30 депутатів. У нас не вистачає кворуму для відкриття сесії. Тому не відкривши, ми закриваємо наше засідання”, – сказав голова Полтавської облради Олександр Біленький.

Сьогодні депутати мали розглянути питання Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні.

Заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко зазначив, що основна частина депутатів не з’явилися на сесію через політичні переконання.

“Депутати із фракцій БПП, “Радикальної партії”, “Відродження” та “Аграрної партії” взагалі не з’явилися. Звернення, яке ми мали розглянути на сесії, передбачало припинення будь-яких економічних відносин із РФ, вжиття заходів для звільнення українських військовополонених, засудження сили та провокацій”, – наголосив Ханко.