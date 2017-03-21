Сесія Полтавської облради не відбулася (ФОТО, ВІДЕО)

Заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко зазначив, що основна частина депутатів не з’явилися на сесію через політичні переконання.
“Депутати із фракцій БПП, “Радикальної партії”, “Відродження” та “Аграрної партії” взагалі не з’явилися. Звернення, яке ми мали розглянути на сесії, передбачало припинення будь-яких економічних відносин із РФ, вжиття заходів для звільнення українських військовополонених, засудження сили та провокацій”, – наголосив Ханко.
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