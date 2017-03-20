2017 03 20 19:36:33

Сервісний центр МВС Полтавщини закупив нові скутери

Три нові скутери протягом року закупили в регіональному сервісному центрі МВС в Полтавській області.

Як розповів провідний консультант-адміністратор Максим Волощенко,об’єм двигуна цих транспортних засобів до 50 куб. см. Скутери потрібні для того, щоб складати практичні іспити для отримання водійського посвідчення відповідного класу А1.

«Раніше в нас не було такого транспорту, це було незручно для слухачів автошкіл, які складають іспити з водіння. І їм доводилося домовлятися за кошти або прохати школу везти транспорт через усе місто. Нині це буде зручніше і нам як сервісному центру, і майбутнім водіям», – сказав Максим Волощенко.

Ще в сервісному центрі є легковий автомобіль.