Сервісний центр МВС Полтавщини закупив нові скутери
Три нові скутери протягом року закупили в регіональному сервісному центрі МВС в Полтавській області.
Як розповів провідний консультант-адміністратор Максим Волощенко,об’єм двигуна цих транспортних засобів до 50 куб. см. Скутери потрібні для того, щоб складати практичні іспити для отримання водійського посвідчення відповідного класу А1.
«Раніше в нас не було такого транспорту, це було незручно для слухачів автошкіл, які складають іспити з водіння. І їм доводилося домовлятися за кошти або прохати школу везти транспорт через усе місто. Нині це буде зручніше і нам як сервісному центру, і майбутнім водіям», – сказавМаксим Волощенко.
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