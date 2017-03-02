Серед медиків області за минулий рік не було випадків профзахворювань

28 лютого відбувся традиційний обласний семінар з охорони праці і технічного навчання Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА для інженерів з охороні праці, осіб, відповідальних за роботи з підвищеною небезпекою, та відповідальних за безпеку руху усіх медичних закладів Полтавщини. Головними темами стали розслідування нещасних випадків на виробництві, атестація робочих місць і безпека дорожнього руху

Більше 200 спеціалістів зі 130 лікувально-профі лактичних закладів зібрались підбити підсумки за минулий рік, ознайомитись з новелами законодавства та спланувати роботу на поточний рік.

Семінар відкрив директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак, роз’яснивши процес реформування галузі, цьогорічні новації і їх вплив на роботу лікувально-профі лактичних закладів.

Реформа – це зміни в системі охорони здоров’я для покращення якості і доступності медичної допомоги. Зміни можуть бути радикальними або точковими, але усіх хвилює питання «що буде?». Минулий рік був знаковим і відповідальним для галузі, відбулись зміни векторів, але насправді реалізовується все те, над чим ми працювали роками. Раніше говорилось, що ключовою фігурою є сімейний лікар і зараз те саме. Гроші не беруться звідкись – це наші податки. Стіни і ліжка самі по собі не лікують – лікують медичні технології, які пішли далеко вперед. Зараз в обласній лікарні зменшена кількість ліжок, наприклад, в офтальмологічном у і ЛОР-відділеннях, а кількість пацієнтів значно більша. Саме це приводиться до нових умов і можливостей, – пояснив Віктор Петрович. – Ніхто не закриває лікарні. Мова йде про те, щоб підсилити заклади, грамотно направляти потоки туди, де працюють кваліфіковані спеціалісти. У Польщі у свій час рахували навіть сантиметри виданої хірургічної нитки на кожну окрему операцію. Також зараз змінений принцип фінансування – лікарні отримали певну автономію і керівники отримали в управління ті ресурси, на які раніше доводилося чекати дозволу органів місцевого самоврядування, чекати сесій місцевих рад.

Фахівці Управління Держпраці – Валентина Пасько, головний державний інспектор відділу АПК і СКС Управління держпраці, і Вікторія Поленова, начальник відділу з питань експертизи умов праці, розглянули питання додержання вимог законодавства з питань праці та охорони праці, а саме: порядок атестації робочих місць за умовами праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці; особливості розслідування та ведення обліку нещасних випадків в закладах охорони здоров’я, безпечної експлуатації посудин працюючих під тиском.

Відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442, атестації робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше, ніж один раз на 5 років. Відповідальність за своєчасне і якісне проведення атестації покладається на керівника установи.

Враховуючи особливий характер праці медичних працівників установ охорони здоров’я, під час проведення атестації робочих місць за умовами праці слід керуватись Інструкцією, затвердженою заступником Головного державного експерта з умов праці України та заступником Головного державного санітарного лікаря України (лист Мінпраці України від 05.05.95 №06-1544 і МОЗ України від 17.05.95 №5.05.08-370). Також слухачам роз’яснено порядок визначення конкретних розмірів пільг і компенсацій, які встановлюються колективним договором залежно від результатів атестації, та надаються пропорційно фактично відпрацьованому часу (як приклад, наводили роботу лаборантів протитуберкульоз ного диспансеру, лікарів флюорографічного кабінету).

Інновації у діючому законодавстві – оновлення переліку посад, на яких працівники втрачають право на пільгову пенсію. Обговорили прийняття Списків № 1 і 2, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 № 461 і введених в дію 03.08.2016, зміни до постанови КМУ від 01.08.1992 р. № 442. Відповідальним особам було рекомендовано ознайомити під розпис працівників з втратою права на пільгову пенсію після 3.08.2016, робочі місця, посади яких не включені до нових Списків.

Інженер з охорони праці Новосанжарської ЦРЛ Марина Урезченко відкрила блок технічного навчання з доповіддю про розслідування нещасних випадків на виробництві, травми пов’язані та не пов’язані з виробництвом.

Про превентивні заходи і безпеку руху роз’яснював в.о. начальника відділу з безпеки руху об’єднаного автогосподарства закладів та установ охорони здоров’я Полтавської області Юрій Шалигін.

У 2016 році в автогосподарстві сталось 3 ДТП з постраждалими. Кожна така подія обертається наслідками. Автотранспорт після ДТП стоїть розбитий півтора-два роки, поки визначаться з винним, хто компенсує ремонт, – розповів фахівець. – Причинами ДТП переважно стає фатальний збіг обставин, але є шість важливих факторів: невиправданий ризик і свідоме порушення правил дорожнього руху, порушення правил іншими учасниками руху і пішоходами, неуважність (у тому числі через розмови телефоном), незадовільний стан доріг, зниження працездатності водіїв через перевтому або інші фактори, що викликають зміну самопочуття, технічний стан транспорту. До всіх відповідальних за охорону праці і безпеку руху хочу донести думку, що ми повинні ретельно наглядати за технічним станом, медичними оглядами водіїв, їх профвідборі, а до водіїв – потрібно керуватися здоровим глуздом і не порушувати посадову інструкцію, тверезо зважувати ризики.

Наталія Гуріна, провідний спеціаліст з охорони праці КУ «Підприємства із інженерного супроводження закладів охорони здоров’я» повідомила, що минулого року у лікувально-профі лактичних закладах області (КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», міській дитячій лікарні м. Кременчук, ЦПМСД Полтавського району, Великобагачанськ ій ЦРЛ і 4-й МКЛ м. Полтави) зареєстровано 9 випадків виробничого травматизму, смертельних наслідків не було. 4 травми отримали працівники екстреної медичної допомоги у двох ДТП, у одному випадку нанесено пацієнтом. Також не було зареєстровано випадків профзахворювань (для порівняння – у 2015 році був випадок захворювання на туберкульоз). Минулого року були зареєстровані три пожежі, що спричинили майже 80 тисяч гривень збитків.

Всього на заходи з охорони праці за минулий рік було витрачено 25 978 667 грн. На протипожежні заходи в цілому по області – 878 066 грн.

ПРЕС-ЦЕНТР ДОЗ ОДА