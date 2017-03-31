2017 03 31 00:12:33

Селян Полтавщини хвилює питання створення пасовищ

30 березня відбулася зустріч членів постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин з керівником Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області Вадимом Чувпилом. Присутні на заході голови районних, сільських рад, аграрії мали низку важливих земельних питань. Зокрема, селян хвилює розорювання пасовиськ та участь громади у розподілі земель.

Вадим Чувпило зауважив, що з 4 квітня 2016 року внесені зміни до Земельного кодексу. Згідно з ними, розпоряджання землями сільськогосподарського призначення відбуваються на земельних торгах і аукціонах.

– Не часто дрібний фермер може конкурувати з великими агрохолдингами, – зазначив Вадим Чувпило. – Тому Держгеокадастр виступив з рядом ініціатив внести зміни до закону, щоб дрібні фермерські господарства могли отримувати земельні ділянки на безконкурентних засадах.

За його словами, потрібно дати можливість малому фермерському господарству отримувати землю не на аукціоні, а за заявою від органів місцевого самоврядування. Щоб селяни теж могли розпочати свою справу, як і великі агровиробники.

Важливе питання в селах – створення пасовищ. До червня минулого року жодного випадку оформлення громадського пасовища Держгеокадастром в області не було. Тому цей механізм лишався невідпрацьованим.

– Всі посилалися на те, що немає визначених норм. Ми скликали комісії та визначили, що за нормативами на одну корову виділяється 66 соток. Попередньо всі корови обліковуються. Тому, якщо громада має намір отримати громадське пасовище, ми готові розглядати кожну ситуацію індивідуально, – запевнив Вадим Чувпило.

Єдиною забороною на оформлення пасовища може бути невідповідний склад угідь. Тобто, коли землі не сільськогосподарські, а, наприклад, болота. Або ж призначені для сіножаття. Часто селяни не розділяють їх. Але законодавством ці угіддя розмежовуються.

– Слушне питання про розорювання пасовищ. Це категорично заборонено, – наголосив керівних обласного Держгеокадастру.

Але землекористувач або власник земельної ділянки може розробити проект землевпорядкування цих угідь, внести зміни до державного геокадастру, змінивши пасовище на ріллю. Після цього він зобов’язаний звернутися до Держгеокадастру та внести зміни до договору оренди, оскільки від цього залежить розмір орендної плати.