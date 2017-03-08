2017 03 08 15:53:24

Депутати облради підтримали торговельну блокаду окупованих територій, а що про це думають полтавці?

На останній сесії Полтавської обласної ради депутати проголосували за звернення до Верховної Ради України про підтримку торговельної блокади тимчасово окупованих територій на Сході України.

У зверненні до керівників держави йшлося про вимогу Полтавської обласної ради припинити ввезення та вивезення товарів до тимчасово окупованих територій.

Чи погоджуються полтавці з таким рішенням, прийнятим на сесії Полтавської обласної ради 6 березня, – у сюжеті Нromadske.poltava.ua

Більшість полтавців підтримують таке рішення, але деякі мають сумнів: